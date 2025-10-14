ABD'li rapçi Eminem ikinci kez dede oluyor...

2023 yılında dünyaevine giren Alaina Scott-Matt Moeller çiftini kutlayan ilk isim ise Hailie Jade Scott oldu. Hailie Jade teyze olmak için heyecanlı olduğunu belirtti.

Öte yandan Eminem geçen martta ilk kez dede olmuştu. Eminem'in biyolojik kızı Hailie Jade Scott oğlu Elliot Marshall'ı kucağına almıştı.