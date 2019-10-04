ABD'li heptatloncu Erica Bougard giydiği ayakkabı ile gündem oldu
ABD'li heptatloncu Erica Bougard, Doha düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda giydiği ayakkabı ile gündeme ile gündeme oturdu.
Yedi branşta birden yarışan 26 yaşındaki sporcunun, gökkuşağı bantlı ayakkabısı dikkat çekti.
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Eşcinsel olan sporcu bir yıldız kadın arkadaşıyla birlikte. Boughard, cinsan tercihi dolayıısyla kendisini ifade etmekte zorlananlara katkıda bulunmanın kendisine mutluluk verdiğini söylüyor.
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Bougard konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Politik bir mesaj vermiyorum, böyle bir şey düşünmedim."
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"Ayakkabıma bayrağı koydum ve insanlar bunu fark etti sanırım. Bence bizim de sporcular olarak söz hakkımız olmalı. Çünkü birçok insan bizi seyrediyor"
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