ABD'li fenomen Türkiye'de aşkı buldu! Güvenlik ile 4 haftada nikah masasına oturdu
ABD'li TikTok fenomeni Natalie Badura, tatile geldiği Bodrum'da Türk güvenlik görevlisi Muhammet Çelik'le tanıştı. Çift ani bir kararla 4 haftanın sonunda nikah masasına oturdu.
Bodrum tatilinde tanışan Amerikalı TikTok fenomeni Natalie Badura ve Türk güvenlik görevlisi Muhammet Çelik'in hikayesi dünya basınına taştı.
Türkiye tatilinde Bodrum’da bir kokteyl barda tanışan ve birbirlerine aşık olan Amerikalı Natalie Badura (34) ve Türk güvenlik görevlisi Muhammet Çelik (26), aralarındaki dil engelini ise Google Translate ile çözdüler.
Natalie’nin vizesinin bitmesine günler kala sade bir törenle evlenen çift, “Bazen aşk mükemmel zamanlamayı beklemez” paylaşımında bulundular.
Natalie’nin Türkiye'de yasal olarak kalabilmesi ve vize uzatma talebinden birçok yöntem denemelerine rağmen hızlı sonuç alamadılar. Bu yılın başında ise 4 haftalık birlikteliğin ardından sonra evlilik kararı aldılar.
"INSTAGRAM'IMA NASIL ERİŞEBİLECEĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORDU"
Natalie tanışma hikayesini ise şöyle anlatıyor:
“Bir DJ dinlemek ve güzel içkiler içmek istediğimiz için bu kokteyl bara gittik. Ben iki erkek arkadaşımla birlikteydim ve Muhammet güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. İlk başlarda benimle konuşmaya çok utanıyordu çünkü pek İngilizce konuşamıyordu, ben de Türkçe konuşamıyordum.
Arkadaşlarımdan biri sigara içmek için dışarı çıktı ve Muhammet onunla sohbet etmeye başladı, benimle doğrudan konuşmadan Instagram'ıma nasıl erişebileceğini anlamaya çalışıyordu. Ertesi sabah uyandığımda Instagram'da onun 'Nereye gittin?' diye sorduğu bir mesajla karşılaştım. Çok daha sonra gördüm ve sonunda cevap verdiğimde, karşılıklı sohbet etmeye başladık."
VİZESİNİN BİTİMİNDEN BİR GÜN ÖNCE EVLENDİLER
Vize süresi dolmak üzereyken Muhammet, Natalie’ye evlenme teklif etti.
Natalie, gerekli belgeler için Ankara’ya giderek işlemleri tamamladı ve vizesinin bitiminden bir gün önce sade bir törenle evlendiler. Aileleri ve arkadaşları başta şaşırsa da destek verdiler.
Şimdi Bodrum’da mutlu bir evlilik sürdüren çift, sosyal medya projelerine odaklanıyor. Natalie, bu ani kararın hayatındaki en doğru adım olduğunu söylüyor.
TİKTOK'TA PAYLAŞTILAR
Yaşanan olayı TikTok'tan paylaşan çift haber olmalarına sevinirken destekler için de teşekkür ettiler.