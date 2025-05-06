ABD'li dev banka altın tahminini güncelledi! Çılgın rakam ortaya çıktı gram altında bu görülebilir
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası hareketlilik başladı. Uzmanların tahminine göre yaz aylarında özellikle ons ve gram tarafında yükseliş görülecek. Öte yandan ABD'li dev banka Goldman Sachs da altın tahminini güncelledi. Yatırımcılar aman dikkat! İşte altın piyasası...
Altın fiyatları yatırımcının odağında... Altın önce zirveyi gördü ardından düştü. Yeni haftaya ise yükselişle başladı ve ikinci işlem gününde de devam ediyor. Uzmanlar geri çekilmenin beklenen durum olduğundan bahsediyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 420 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 363 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tarife politikalarına ilişkin söylemlerini sürdürmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.