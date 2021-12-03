ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı
81 il ve 84 milyonluk nüfusuyla dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olan Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu.
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes tarafından, 94 başlıktaki veri setine göre yapılan araştırmanın sonuçları, ülkemizde 'iş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler'ini sundu.
İşte 81 ilin yaşam standartları sıralaması...
182
81- MUŞ
Genel Endeks Puanı: 29,71
282
80- ŞIRNAK
Genel Endeks Puanı: 30,45
382
79- HAKKARİ
Genel Endeks Puanı: 30,94
482