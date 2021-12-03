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ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı

ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı

81 il ve 84 milyonluk nüfusuyla dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olan Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu.

ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes tarafından, 94 başlıktaki veri setine göre yapılan araştırmanın sonuçları, ülkemizde 'iş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler'ini sundu.

İşte 81 ilin yaşam standartları sıralaması...

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ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

282
ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

382
ABD'li dergi açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri belli oldu: Listeyi görenler şaştı kaldı

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

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