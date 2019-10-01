Abdi Algül kimdir hayatını kaybetti Yeşilçam oyuncusunun son hali içler acısıydı

Geçtiğimiz yıl hem maddi sıkıntı çektiği hem de sağlık sorunları yaşadığı haberiyle gündeme gelen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Abdi Algül'ün acı haberi geldi. Algül, eşi ile birlikte İstanbul'un Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde yaşıyordu.