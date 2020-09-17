Abdest almayı bilmeyen Bahar Candan başını kapattı tepki yağdı
İşte Benim Stilim kızı Bahar Candan bu sefer tesettüre girdi. Hz. Yuşa'nın türbesine giden Bahar Candan abdest videosu ve başını kapattığı fotoğrafına eklediği yazıyla olay oldu.
Show TV'deki İşte Benim Stilim'in yarışması ile tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'ın verdiği poz ve o poza yazdığı cümle tepki çekti. Hz. Yuşa'nın kabrine giden Bahar Candan'ın abdest almayı bile bilmediği de ortaya çıktı.
Çeşitli operasyonlar geçiren Bahar Candan'ın geçtiğimiz gün estetik operasyon geçirmiş ve kilo almış hali ortaya çıkmıştı. Estetikli ve kilo almış halini görenler Bahar Candan'ı tanımakta güçlük çekmişti.
Bahar Candan bu kez de tesettürlü görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar Candan, estetik operasyonlarını yapan Bilgehan Aydın ve eşiyle birlikte Hz. Yuşa Kabri'ni ziyaret etti.
Hz. Yuşa Kabri'ni ziyaretinden video yayınlayan Candan, Bilgehan Aydın ile beraber abdest aldı. Ömrü hayatında hiç abdest almadığı ortaya çıkan Bahar Candan'a, Bilgehan Aydın neler yapacağını anlattı.