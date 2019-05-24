ABD'den UFO itirafı geldi Pentagon'dan araştırma açıklaması

ABD'den UFO itirafı geldi Pentagon'dan araştırma açıklaması

Pentagon, UFO'lar üzerinde yıllardır araştırma yaptığını ilk kez açıkladı

ABD'den UFO itirafı geldi Pentagon'dan araştırma açıklaması - Sayfa 1

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

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ABD'den UFO itirafı geldi Pentagon'dan araştırma açıklaması - Sayfa 2

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, basın mensuplarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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ABD'den UFO itirafı geldi Pentagon'dan araştırma açıklaması - Sayfa 3

Sherwood yapmış olduğu açıklamalarda Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır UFO'lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtti.

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ABD'den UFO itirafı geldi Pentagon'dan araştırma açıklaması - Sayfa 4

ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı.

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