ABD'den Türkiye sınırına korkunç yığınak! Atina büyükelçisi 'Böylesi ilk' dedi
TÜRKİYE sınırına sadece 45 kilometre mesafede, Dedeağaç'ta görülmemiş bir yığınak başladı. ABD'ye tahsis edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği üsse, rekor sayıda helikopter ve tank sevk edildi. ABD'nin Atina büyükelçisi 'Böylesi ilk' dedi.
ABD, Yunanistan'ın yardımına koştuğu gibi tarihte ilk kez bu kadar büyük bir askeri varlığı ilk kez Türkiye sınırına konuşlandırdı. Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan "Triantaphyllides Kampı"nda gerçekleştirilen tatbikata, geçtiğimiz günlerde Romanya'dan Bulgaristan ve Dedeağaç'a tırlarla taşınan savaş araçlarına, Amerikan tarafı da katıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma’da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a Dedeağaç konusundaki rahatsızlığını ilettiğini belirterek “Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki ‘Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 14 Ekim’de ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı.
Yunanistan, Meriç’te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait ‘Yanuli’ karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD’ye tahsis etti. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek.