ABD'den sipariş yağıyor! Fiyatı dudak uçuklattı: Manisa'da su kullanılmadan yapılıyor

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MANİSA Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yuntdağı Orman İşletme Şefliği tarafından oluşturulan aromatik bitki alanlarında ilk hasatlar ürüne dönüştü.
Günümüzde tıbbi aromatik bitkilerin önemi her geçen gün giderek artıyor. Orman teşkilatının odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığı orman alanlarında yetişen lavanta, kekik, hayıt, delice gibi ürünler hem kozmetik hem de ilaç sanayi için başlıca hammadde kaynağı olarak dikkat çekiyor.
Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yuntdağı Orman İşletme Şefliği sınırlarında Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan orman köylüsü Ahmet Hilmi Bacaksız da bu potansiyeli değerlendirmek için aromatik bitkiler yağ üretimi tesisi kurdu.
Tesisi gezen Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve Yuntdağı Orman İşletme Şefi Muhammed Zorkun, hem tesis hakkında bilgi aldı hem de orman teşkilatının odun dışı ürünlerde yaptığı çalışmalardan bahsetti.
Üçpınar Mahallesi'nde KOSGEB desteği ile aromatik bitkiler yağ üretimi tesisi kuran Ahmet Hilmi Bacaksız, "Bu tesisi açarken Manisa Orman İşletme Müdürümüzle lavanta ekiminde tanışmıştık. nun fikirlerine dayanarak bizde de aromatik bitki tesis açma fikri gelişti." dedi.