ABD'den sipariş yağıyor! Fiyatı dudak uçuklattı: Manisa'da su kullanılmadan yapılıyor

Günümüzde tıbbi aromatik bitkilerin önemi her geçen gün giderek artıyor. Orman teşkilatının odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığı orman alanlarında yetişen lavanta, kekik, hayıt, delice gibi ürünler hem kozmetik hem de ilaç sanayi için başlıca hammadde kaynağı olarak dikkat çekiyor.