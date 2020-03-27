ABD'den dünyadaki doktorlara çağrı 'yardıma geleceklere vize hazır'
Koronavirüs belası büyüyor. ABD'deki bir araştırmada 50 gün, 30 gün ve bir günlük sokağa çıkma yasakları durumunda virüsten öleceklerin sayısı dehşet vereci. ABD Dışişleri Bakanlığı tüm dünyadaki doktorlardan yardım istedi ve "Koronavirüsle savaşta yardım için gelecekler konsolosluklara gelsin" çağrısı yaptı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı 530 bini, can kaybı sayısı da 24 bini aştı. Avrupa'da can kaybı 17 bine yaklaştı, 285 binden fazla da vaka var. İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. ABD' için korkunç rakamlar gelmeye başladı. ABD bugün 50 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etse bile 193 bin kişi koronavirüsten ölecek. İtalya'da virüs 6 bin 200 sağlık çalışanına bulaştı, 27 doktor koronadan öldü. İşte tüm dünyadan korona haberleri...
ABD tüm dünyadan sağlıkçıları davet etti
ABD’de koronavirüsten (Covid-19) etkilenenlerin sayısı 85 bin 996 kişi ile Çin’i geçerek ilk sıraya yerleşti. En az 193 bin kişinin koronadan öleceği tahminleri yapılan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyadaki sağlıkçıları ülkeye davet etti. ABD Dışişleri'hnden yapılan açıklamada, "COVID-19'un etkilerini tedavi etmek ve hafifletmek için çalışmak isteyen sağlık çalışanlarının, vize randevusu almak için en yakın elçiliğe veya konsolosluğa ulaşmalarını teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD'de en az 190 bin kişi ölecek tahmini...
New York Times tarafından yayınlanan yeni bir analize göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 gün sosyal mesafelendirme uygulayacak olursa 193 bin kişi hayatını kaybedecek. 30 gün sosyal mesafelendirme uygulayacak olursa 717 bin 600 kişi hayatını kaybedecek.
Analize göre, hiçbir müdahalede bulunulmayacak olursa (ya da sadece 1 gün sosyal mesafelendirme uygulanacak olursa), 330 milyonluk ABD'de en az 157 milyon 300 bin insan hastalanacak ve 1.6 milyon insan hayatını kaybedecek. New York'ta hastanelerin yanına sahra çadır hastaneleri ve morgları kurulmaya başlandı.