ABD'den dünyadaki doktorlara çağrı 'yardıma geleceklere vize hazır'

ABD tüm dünyadan sağlıkçıları davet etti

ABD’de koronavirüsten (Covid-19) etkilenenlerin sayısı 85 bin 996 kişi ile Çin’i geçerek ilk sıraya yerleşti. En az 193 bin kişinin koronadan öleceği tahminleri yapılan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyadaki sağlıkçıları ülkeye davet etti. ABD Dışişleri'hnden yapılan açıklamada, "COVID-19'un etkilerini tedavi etmek ve hafifletmek için çalışmak isteyen sağlık çalışanlarının, vize randevusu almak için en yakın elçiliğe veya konsolosluğa ulaşmalarını teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.