ABD'de UFO iddiaları! Bir saat boyunca görüntülenen gizemli ışıklar sosyal medyayı salladı

Turuncu kırmızımsı ışıklar...

Gunlock, "Okyanusun üzerinde birden fazla yüzen ışık vardı. Çok sakin, çok parlaklardı. Turuncu, kırmızımsı ışıklardı" dedi. Bölgede yayın yapan haber kanalı ABC7'ye göre, o sırada gökyüzünde askeri veya ticari uçakların olmadığı bildirildi.