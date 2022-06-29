ABD'de UFO iddiaları! Bir saat boyunca görüntülenen gizemli ışıklar sosyal medyayı salladı
ABD'nin San Diego şehrinde önceki gece gökyüzünde turuncu ışıklar belirdi. Bir çok kişi tarafından görüntülenen gizemli ışıklar sosyal medyada UFO iddialarına yol açtı. Sosyal medya ve ABD basınında gündeme oturan görüntülerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Edinilen bilgilere göre, ABD'de San Diego şehrinde Mission Plajı ve şehrin Paradise Hills bölgesinde önceki gece gökyüzünde görülen gizemli ışıklar heyecan yarattı. Bölgede yaşayanlar okyanusun üzerinde aniden beliren ışıklar fark ettiklerini söyledi.
Gizemli ışık bir saat boyunca parladı!
Gökyüzünde hareket eden gizemli ışıkların videosu Twitter'da paylaşıldı.Bir Twitter kullanıcısı, okyanusun üzerinde uçan beş adede kadar ışık topu gördüklerini söyledi. Kısa sürede gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
ABC News'te gündem oldu!
Mission Hills sakini Gabe Gunlock, ışıkların bir videosunu Twitter'da paylaştı. ABC News'e konuşan Gunlock, kıyıdan uzakta garip, parlak ışıklar fark ettiğini ve çekim yaptığını söyledi.
Turuncu kırmızımsı ışıklar...
Gunlock, "Okyanusun üzerinde birden fazla yüzen ışık vardı. Çok sakin, çok parlaklardı. Turuncu, kırmızımsı ışıklardı" dedi. Bölgede yayın yapan haber kanalı ABC7'ye göre, o sırada gökyüzünde askeri veya ticari uçakların olmadığı bildirildi.