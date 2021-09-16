ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel isyanda: Her şey çok pahalı!
'Yaprak Dökümü' dizisinde iki kız kardeşi kendisine aşık ederek hafızalara kazınan ve sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğüne başlayan ve akabinde lojistik şirketini kuran oyuncu Tolga Karel, Karel, ülkede artan fiyatlara isyan etti.
'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karkateriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar" diyen Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.
Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, şimdi de Amerika'da şirket kurdu.
"Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar..."
42 yaşındaki oyuncu, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" şeklinde konuştu.
"Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım." diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu. Çok sayıda TIR alan oyuncu, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.