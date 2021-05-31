ABD'de tattı bu iş için müdürlüğü bıraktı! Muğla'da üretti siparişlere yetişemiyor
İSTANBUL'da pazarlama müdürü olarak çalışırken yurt dışında iş gezisinde tattığı bitkiyle 40 yaşındaki Aslı Aksoy'un hayatı değişti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti.
13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılının aralık ayında, memleketi Muğla’nın Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi.
Sözleşme imzaladı: Aynı yıl 7 ton, 2018'de 10 ton, 2019'da 12 ton, 2020'de 15 ton ürün hasat eden Aksoy, 'İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası' alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı.
17 ton: Tarlasında koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maske ve eldiven takıp, 15 kadın çalışanıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak hasat yapan Aksoy, pandemi nedeniyle turistlik işletmelerdeki sıkıntıya aldırış etmeden, 20 ton hedeflediği rekoltenin 17 tonunu e-ticaret yoluyla sattı.