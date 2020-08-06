ABD'de son 9 seçimi bilen profesörden Donald Trump'a şok
ABD'de seçim kahini olarak nitelendirilen profesör Allan Lichtman, kasım ayında yapılacak seçimi Demokrat aday Joe Biden'ın kazanacağını söyledi. Lichtman, 2016 seçimlerini Trump'ın kazanacağını söyleyen az sayıda insandan biriydi.
Amerika Birleşik Devletleri, kasım ayında başkanlık seçimi düzenlenecek.
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Milyonlarca Amerikalı, ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanacak.
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İki parti arasında geçecek olan seçimde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump olacak.
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Demokratların adayı ise bir önceki başkan ABD'nin ilk siyahi lideri Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden.
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