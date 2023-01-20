ABD’de skandal olay! Eşcinsel çift evlat edindikleri çocukları 4 yıl boyunca istismar edip fuhuş çetesine sattı
ABD'de eşcinsel evli çiftin, evlat edindikleri 9 ve 11 yaşındaki erkek çocukları 4 yıl boyunca istismar edip sosyal medya platformları üzerinden fuhuş çetesine sattıkları ortaya çıktı. İddianameye çocukların istismara uğradığını belgeleyen adli tıp raporları girerken, eşcinsel çift en az 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İşte iğrenç olayda yaşananlar...
ABD’nin Georgia eyaletinde eşcinsel bir çiftin, evlat edindikleri iki erkek çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.
Soruşturma sürecini takip eden muhafazakar internet sitesi ve radyo haber servisi Townhall, evli eşcinsel çiftin yargılandığı davada iddianamenin kopyasına ulaştı.
Mal varlıklarına el konulan çiftin, en az 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya ilişkin iddianame, evli iki erkeğin evlat edindikleri çocukları nasıl istismar ettiklerine ilişkin detayları ortaya çıkardı.
4 YIL BOYUNCA...
Geçen yıl temmuzda Georgia eyaletinde gözaltına alınan çift hakkında hazırlanan 17 maddelik iddianamede, çiftin evlat edindiği şu an 9 ve 11 yaşlarındaki çocukları yaklaşık 4 yıldır istismar ettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca çiftin, çocukları popüler sosyal medya platformları üzerinden, Atlanta bölgesinde bir fuhuş çetesine sattığı bilgisi yer aldı.