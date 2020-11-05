ABD'de posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy seçim merkezlerine ulaşmadı

New York Post gazetesindeki habere göre, ABD Posta Servisi (USPS), başkent Washington'daki federal mahkemeye yaptığı bildirimde, seçimin yarışının kaderini belirleyeceği öngörülen bazı kilit eyaletlerde, seçim günü öncesinde postalanan oy pusulalarının bir bölümünün henüz sandıklara ulaşmadığını belirtti.