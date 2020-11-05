ABD'de posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy seçim merkezlerine ulaşmadı
ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oyların önemli bir bölümünün henüz seçim merkezlerine ulaşmadığı bildirildi.
New York Post gazetesindeki habere göre, ABD Posta Servisi (USPS), başkent Washington'daki federal mahkemeye yaptığı bildirimde, seçimin yarışının kaderini belirleyeceği öngörülen bazı kilit eyaletlerde, seçim günü öncesinde postalanan oy pusulalarının bir bölümünün henüz sandıklara ulaşmadığını belirtti.
USPS'nin mahkemeye ilettiği istatistiklere göre, posta yoluyla kullanılan oylardan, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindekilerin yüzde 33,7'si, Georgia eyaletinin Atlanta kentindekilerin yüzde 17,9'u, Michigan eyaletinin Detroit kentindekilerin yüzde 21,1'i, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentindekilerin yüzde 27,1'i ve Wisconsin eyaletinin Lakeland kentindekilerin yüzde 23,2'si seçim gününde teslim edilemedi.
Seçim günü teslim edilen posta oylarının yüzde 6,7'sinin işleme koyulmadığı da kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede posta yoluyla yaklaşık 65 milyon oy kullanılmıştı.