ABD’de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine ‘bunu hak edecek ne yaptığını’ sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.