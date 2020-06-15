ABD'de nehirde boğulan Umut Felik Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik, bir süre sonra gözden kayboldu.