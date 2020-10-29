ABD'de motokros şampiyonasında yürekleri ağza getiren sporcu meğer numara yapmış
ABD'de motokros şampiyonasında yarışçı binlerce kişiye korkuyu yaşattı. Yere düşen sporcunun numara yaptığı ortaya çıktı.
ABD’nin Florida eyaletinde bağlı Miami kentinde düzenlenen uluslararası motokros şampiyonası sırasında hem korku hem de duygusal anlar yaşandı.
19
Motokros şampiyonasında yarışan Jeremy Durst (30) önce kaza numarası yaptı.
29
Yarışmayı izleyen binlerce kişi korku dolu anlar yaşadı.
39
Sevgilisi Durst'un yanına koşan Sara Frank, sürpriz bir olayla karşılaştı.
49