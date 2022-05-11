ABD'de morgda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı; aralarında bebekler bile var!

Mark B. Allen cenaze evinde yaşananların gün yüzüne çıkmasının ardından şehir Savcısı Mike Feuer yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz üzücü ve şok edici durumda, aileler adına adaleti sağlamak için savaşıyoruz. Küçük çocuklar da dahil olmak üzere 11 kişi öldü ve cesetleri gömülmek yerine burada çürümeye bırakıldı. Buradaki kişilerin ölümleri zaten bir trajedi ancak bu korkunç derecede kötü muamele daha da büyük bir trajedi" dedi.