ABD'de mezun olduğu okula silahla saldıran kadın 3'ü çocuk 6 kişiyi öldürdü!
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ABD'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadın saldırgan vurularak etkisiz hale getirilirken silahlı saldırı anı görüntülere yansıdı.
ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
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Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.
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Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü.
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Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.
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