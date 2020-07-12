ABD’de metroda bıçaklı saldırı: Yaralılar var
ABD'de metroda korkunç dakikalar yaşandı. Queens bölgesinde bir saldırgan bindiği metroda yolculara bıçakla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan gözaltına alındı.
ABD’nin New York kentinde bir saldırgan, bindiği metroda şekilde yolculara saldırdı. Olayda 2 kişinin yaralandığı ve saldırganın da gözaltına alındığı belirtildi.
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda 40’lı yaşlarda olduğu belirtilen saldırgan yolculara rasgele bir şekilde bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin yapıldığı ifade edildi.
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Saldırganın yolculara saldırdığı anlar ve yolcuların saldırganla boğuşması ise bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.
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