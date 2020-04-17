ABD'de koronavirüsün kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor
Fox News'in çeşitli kaynaklara dayandırdığı özel haberinde; yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inanıldığı belirtildi.
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asıl kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine inanç giderek artıyor.
Amerikan Fox News kanalı, Kovid-19 salgınının detayları konusunda bilgilendirilen ve ilgili materyalleri gören çeşitli kaynaklara dayandırarak salgının kaynağı konusunda özel bir haber yayımladı. Kaynakların, Kovid-19'un Çin'in virüslerle mücadele ve virüsleri tanımlama kabiliyetinin ABD ile eşdeğer olduğunu gösterme çabası çerçevesinde Vuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inandığı belirtildi.
Kovid-19'un bu laboratuvarda incelenen, doğal yollardan ortaya çıkan bir virüs türü olduğunu ifade eden kaynaklardan biri, sonrasında Pekin yönetiminin ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkan salgın konusunda 'tüm zamanların en maliyetli hükümet örtbasını' yürüttüğünü savundu.
Çinlilerin konuyla ilgili veriyi, örnekleri, virüsün bulaştığı yerleri, ön raporları ve akademik makaleleri 'yüzde yüz' ortadan kaldırdığı ve değiştirdiği ileri sürülürken, bu dönemde virüsün yayılması konusunda uyarıda bulunan gazeteci ve doktorların 'ortadan kaybolduğu' hatırlatıldı.