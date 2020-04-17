ABD'de koronavirüsün kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor

Amerikan Fox News kanalı, Kovid-19 salgınının detayları konusunda bilgilendirilen ve ilgili materyalleri gören çeşitli kaynaklara dayandırarak salgının kaynağı konusunda özel bir haber yayımladı. Kaynakların, Kovid-19'un Çin'in virüslerle mücadele ve virüsleri tanımlama kabiliyetinin ABD ile eşdeğer olduğunu gösterme çabası çerçevesinde Vuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inandığı belirtildi.