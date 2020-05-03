ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.
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ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.
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ABD'yi 245 bin 567 vakayla İspanya, 209 bin 328 vakayla İtalya ve 182 bin 260 vakayla İngiltere takip ediyor.
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