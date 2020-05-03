ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.