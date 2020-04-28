ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 oldu.
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ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 bin 533'e ulaştı.
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ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.
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İlk vaka 21 Ocak'ta ilk ölüm 1 Mart'ta
ABD'de Kovid-19 vakasına ilk kez 21 Ocak'ta Washington eyaletinde, Çin'in Wuhan bölgesine seyahat eden 30'lu yaşlarda bir erkekte rastlandı.
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