ABD'de korkunç protesto! ABD askeri, 'suç ortağı olmayacağım' diyerek İsrail elçiliği önünde kendini yaktı
İSRAİL'in Gazze'de soykırım harekatı sürerken, ABD'de gerçekleştirilen bir protesto eylemi dünyanın dikkatini Gazze'ye çevirdi. Bir Amerikan askerinin İsrail'in büyükelçiliği önünde "Artık İsrail'in suç ortağı olmayacağım" diyerek kendini yakması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Filistin'de sistematik olarak sivil halka saldıran İsrail'e tepkiler çığ gibi artıyor...
Dün gece ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği binası önünde bir amerikan askeri kan donduran bir eylem yaptı.
Twitch platformunda canlı yayın yapan bir Amerikan askeri üzerindeki üniformayla büyükelçilik binası önünde kendisini yaktı.
Üzerinde askeri forması olan adamın kimliği açıklanmazken, New York Times ve Washington Post'a konuşan yetkililer görüntülerle askerin eşleştiğini aktardı.