ABD'de konser veren Mustafa Sandal'dan Trump itirafı: Sitcom karakteri gibi

Her yer çöp içinde: Röportajında Türkiye gibi ülkenin olmadığından bahseden Sandal, "İstanbul harika bir şehir; New York'la kıyaslanamaz bile. New York'a bakıyorsun; leş, her yer çöp içinde, kokuyor. İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor. Aynı klasmanda bile değil." şeklinde konuştu.