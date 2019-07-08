ABD'de konser veren Mustafa Sandal'dan Trump itirafı: Sitcom karakteri gibi

Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz: Taksiye biniyorum, Türk olduğumu öğrenince 'Türkiye ziyaret edilebilinir mi, güvenli bir ülke mi?' diye soruyorlar. Ben de ülkemizin Amerika'dan bile daha güvenli olduğunu, akın akın turist geldiğini ve dünyanın en büyük ve güvenilir havalimanına sahip olduğumuzu söylüyorum.