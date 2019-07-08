ABD'de konser veren Mustafa Sandal'dan Trump itirafı: Sitcom karakteri gibi
AMERİKA'da Türk festivaline katılan ve ABD polisleri ile birlikte 'Araba' şarkısını seslendiren Mustafa Sandal, New York'un İstanbul ile kıyaslanamayacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
ABD polisleri ile birlikte bu pozu günlerce konuşulan Mustafa Sandal, verdiği konserin ardından ilk kez konuştu. Ülkedesi ilk konserinin çok güzel geçtiğini belirten Sandal, konserlerin devamının geleceğini de söyledi. Brooklyn'de binlerce Türk arasında sahneye çıkmanın ve şarkı söylemenin kalbinde çok başka bir duygu yarattığını dile getiren Sandal, Sabah'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;
"Türk'ün Türk'ten başka dostu yok' diye düşündüm. Türk Günleri devam ettirilmeli. Ülkemizin tanıtımı için böyle etkinlikler çok önemli. Ülkemize yönelik olumsuz algıları da ancak böyle yıkarız. Mesela Amerika'da birkaç defa karşılaştım."
Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz: Taksiye biniyorum, Türk olduğumu öğrenince 'Türkiye ziyaret edilebilinir mi, güvenli bir ülke mi?' diye soruyorlar. Ben de ülkemizin Amerika'dan bile daha güvenli olduğunu, akın akın turist geldiğini ve dünyanın en büyük ve güvenilir havalimanına sahip olduğumuzu söylüyorum.
Her yer çöp içinde: Röportajında Türkiye gibi ülkenin olmadığından bahseden Sandal, "İstanbul harika bir şehir; New York'la kıyaslanamaz bile. New York'a bakıyorsun; leş, her yer çöp içinde, kokuyor. İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor. Aynı klasmanda bile değil." şeklinde konuştu.