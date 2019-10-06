ABD'de kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Sarsıcı ölüm haberi geldi
ABD'de geçtiğimiz perşembe günü görülen mahkemenin ardından şoke eden haber geldi.
ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürmüştü.
120
31 yaşındaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.
220
Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması geçtiğimiz perşembe günü Dallas kentindeki mahkemede görülmüş ve jürinin de kararıyla Amber Guyger'e 10 yıl hapis cezası verilmişti.
320
Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalkmış ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarılmıştı.
420