ABD'de karantinada olan Didem Uzel: Burası çok sıcak maske takmak çok zor
Manken ve oyuncu Didem Uzel, yaşadığı Miami'nin sitesinde yürüyüş yaparken karantina günlerini anlattı. Uzel, “Burası çok sıcak, maske takmak çok zor” ifadelerini kullandı.
ABD'de son haftalarda hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgını şiddetini arttırırken, eşi Selim Sarı ve çocuğuyla Miami'de yaşamını sürdüren oyuncu Didem Uzel, karantina günlerinden bahsetti. Sitede yürüyüş yapan Uzel, yaşanan son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.
Uzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ben artık karantinadaki kaçıncı günümdeyim unuttum. Bir sitenin içinde oturduğumuz için etraf çok güvenli, o yüzden de maskesiz yürüyebiliyoruz. Siteden dışarı çıkmıyoruz." sözlerini sarf etti.
"Sıcakta virüs ölür durumu yok": "Sizden farkımız iklimin sıcak ve boğucu olması... Dışarıda maske takmak oldukça zorlayıcı oluyor. Bir yandan da sağlığımı ve bağışıklık sistemimi düşündüğüm için bu yürüyüşü yapmam gerek.
Burada da vakalarda artış var ama yoğun değil. ‘Sıcakta virüs ölür’ durumu da yok. Olsaydı burada virüs olmazdı ve hayatımıza devam ederdik. Hepimiz evden çalışıyoruz ve kimse dışarı çıkmıyor. Burada kurallara uyuluyor.” ifadelerini kullandı.