ABD'de kan donduran olay! İki pitbull 17 aylık bebeği öldürdü
ABD Illinois eyaletinde komşu pitbull dehşeti yaşandı... Ailesiyle komşularının evindeki bağımsızlık kutlamasına katılan 17 aylık bebek, iki pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak öldürüldü.
Olay, Marley Grace Wilander adındaki 17 aylık bir bebeğin ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde, üst kattaki bir odada oyun oynadığı sırada meydana geldi...
Çocuk oyun yeri bebeğe mezar oldu
4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley’i, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.
Köpekler bodrumdan çıkınca...
Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibinin üst kattan sesleri duyması üzerine Wilander'ın oyun oynadığı yere çıktığı ve köpeklerin minik bebeği ısırdığını olaya müdahale etmeye çalıştığı ancak, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.