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ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

ABD'nin Virgina eyaletinde Johnson&Johnson'ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısını olan Richard Terrell’in yaşadığı yan etki nedeniyle vücudunun büyük bir bölümünde kızarıklık ve ağrılı döküntüler meydana geldi.

ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) kabusu sürerken, milyonlarca insan umudu aşılara bağladı. ABD menşei Johnson&Johnson’un virüse karşı geliştirdiği tek dozluk aşıda ise yan etki gözlemlendi.

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ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Richard Terrell Johnson&Johsnon koronavirüs aşısının ilk dozunu uyguladıktan 4 gün sonra vücudunun büyük bir kısmında kızarıklık ve derisinde ağrılı döküntüler meydana geldiğini ifade etti.

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ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

“Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım”

Olay ile ilgili yerel medyaya konuşan ve derisinde kızarıklık, ağrılı döküntüler oluşan Terrell, “Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım. Şiddetli bir kaşıntı başladı. Daha sonra tüm vücuduma yayıldı. Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım” dedi.

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ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

Yaşadığı yan etkilere rağmen “aşı olun” çağrısı

Yaşadığı yan etki nedeniyle VCU Medical Center North Hastanesi’nde tedavi altına alınan Terrell’ın 5 günden sonra iyileşerek, hastaneden taburcu edildiği bildirildi. 

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