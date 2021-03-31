ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişide 'yan etki' kabusu! Vücudu döküldü

“Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım”

Olay ile ilgili yerel medyaya konuşan ve derisinde kızarıklık, ağrılı döküntüler oluşan Terrell, “Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım. Şiddetli bir kaşıntı başladı. Daha sonra tüm vücuduma yayıldı. Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım” dedi.