ABD'de infial yaratan görüntüler! Önce Başkan Biden’la poz verdi sonra kıyafetini çıkararak göğüslerini açtı!
Beyaz Saray'da düzenlenen bir partide çekilen görüntüler ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD, Başkan Joe Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlediği onur günü partisine katılan ve 2015 yılında cinsiyet değiştiren Rose Montoya'nın paylaştığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Biden ile fotoğraf çekilen Montoya kıyafetini çıkararak göğüslerini açtı. İşte detaylar...
ABD, Başkan Joe Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlediği onur günü partisini konuşuyor… Beyaz Saray’da gerçekleşen ve çok sayıda LGBTQ+ aktivistinin ve sosyal medya medya fenomeninin de katıldığı partide çekilen görüntüler olay yarattı.
Yurt dışında “pride month” (onur ayı) olarak da bilinen Haziran ayında gerçekleşen etkinlikte transeksüel manken Rose Montoya’nın sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.
Etkinlikte Biden ile tanışan ve ABD Başkanı ile tokalaştığı görüntüleri paylaşan 27 yaşındaki Montoya daha sonra üstündeki elbisesini çıkararak Truman balkonu önünde göğüslerini açtı.
Bu anları sosyal medyada yayınlayan Montoya’nın bazı takipçileri genç mankeni desteklerken bazı kullanıcılar ise bu hareketin uygunsuz olduğunu söyledi.