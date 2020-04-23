ABD'de ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış! İşte corona virüste son durum
ABD’nin California eyaletinde yapılan otopsiler, ülkede yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün bilinenden haftalar önce gerçekleştiğini ortaya koydu. İşte corona virüste son durum...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 717’ye yükselirken; vaka sayısı da 208 bin 389’a çıktı.
İLK ÖLÜMLER DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞ: California Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada,‘’Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Covid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020’de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.’’ ifadelerine yer verildi.
ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ: Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 187 bin 327 olurken, 25 bin 85 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 150 bin 648’e çıkarken; 5 bin 315 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 877 kişide virüs tespit edildiği ve 21 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 100’e yükselirken, hasta sayısı 133 bin 495 oldu.
ABD’DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR: ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 849 bin 92 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 681 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 326 bin 648 test yapıldığı bildirildi.