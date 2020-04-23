ABD'de ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış! İşte corona virüste son durum

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ: Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 187 bin 327 olurken, 25 bin 85 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 150 bin 648’e çıkarken; 5 bin 315 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 877 kişide virüs tespit edildiği ve 21 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 100’e yükselirken, hasta sayısı 133 bin 495 oldu.