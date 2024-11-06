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ABD'de ikinci Trump döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir! Üst üste zafer paylaşımları

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ABD'de ikinci Trump döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir! Üst üste zafer paylaşımları

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim yarışında zaferini ilan eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik desteğini sürdürüyor. Seçim gecesini Trump ile birlikte geçiren Musk, sosyal medya platformu X'te paylaşımlarına devam ediyor. Musk, sürecin başlangıcından beri milyonlarca dolarlık bağışla desteklediği eski başkan Beyaz Saray'a dönerse umduğundan fazlasını kazanacak. 53 yaşındaki Musk, Trump'ın ikinci yönetiminde etkili bir rol oynayabilir.

ABD'de ikinci Trump döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir! Üst üste zafer paylaşımları

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD'de devam eden seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın en büyük destekçisi konumunda. Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, seçim gecesini Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde geçirmeyi planladığını söyledi.

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ABD'de ikinci Trump döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir! Üst üste zafer paylaşımları

Teknoloji milyarderi, seçim günü kendi fotoğrafını paylaşarak, Florida'ya gitmeden önce bazı şirketlerinin genel merkezinin bulunduğu Teksas'ın Cameron County bölgesinde oy kullandığını söyledi.

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ABD'de ikinci Trump döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir! Üst üste zafer paylaşımları

Akşam saatlerinde ise seçimin çoktan bittiğini ve kazananın belli olduğunu öne sürerek başka bir açıklamada bulundu. X'te yaptığı paylaşımda, "Oyun, set ve maç" yazdı.

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ABD'de ikinci Trump döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir! Üst üste zafer paylaşımları

Saatler ilerledikçe paylaşımlarına devam eden Musk, seçim sürecini canlı takip ettiklerini gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta eski ABD Başkanı Donald Trump, UFC Başkanı Dana White ve Musk'ın seçimleri birlikte izledikleri görüldü.

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