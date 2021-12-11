ABD'de hortum felaketi yıktı geçti! En az 50 kişi öldü
ABD'nin birçok eyaletini kasırga vurdu. Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı. Vali Andy Beshear yıkımın çoğunun Graves County merkezli olduğunu belirtti
ABD'de dün geceden beri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette en az 24 kasırga bildirildi. Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı. ABD'de yaşayan gazeteci Selim Atalay ise "ABD de kasırga hortum 70-100 ölü… lafı dolaşıyor. Daha hava karanlık. Durum belirsiz" paylaşımı yaptı.
Kentucky Valisi Andy Beshear, acil müdahale ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yıkımın çoğunun Graves County merkezli olduğunu belirtti.
Çatı çöktü 20 kişi mahsur kaldı
ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde de şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortumlar meydana geldi. Bölgedeki Bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgârın etkisi ile çöktü. Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.
2 kişi öldü 5 yaralı
Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.