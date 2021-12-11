ABD'de hortum felaketi yıktı geçti! En az 50 kişi öldü

ABD'de dün geceden beri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette en az 24 kasırga bildirildi. Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı. ABD'de yaşayan gazeteci Selim Atalay ise "ABD de kasırga hortum 70-100 ölü… lafı dolaşıyor. Daha hava karanlık. Durum belirsiz" paylaşımı yaptı.