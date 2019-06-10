ABD'de helikopter gökdelene çarparak düştü

ABD'de helikopter gökdelene çarparak düştü

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.

ABD'de helikopter gökdelene çarparak düştü - Sayfa 1

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir  helikopter Manhattan'ın orta bölgesinde Times Meydanı'na yakın bir alandaki  gökdelenin son katına çarptı.

18
ABD'de helikopter gökdelene çarparak düştü - Sayfa 2

Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve  polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

28
ABD'de helikopter gökdelene çarparak düştü - Sayfa 3

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı  açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu  rutin bir iniş değil." diye konuştu.

38
ABD'de helikopter gökdelene çarparak düştü - Sayfa 4

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, olayda ilk belirlemelere göre  bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

48