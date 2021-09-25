'ABD'de hayat pahalı' diye isyan eden Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?
ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden, Yaprak Dökümü'nün 'Oğuz'u Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?
Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmiş, önce evini alıp ardından da lojistik şirketini kurmuştu. Son dönemde ülkede hızla artan fiyatlardan şikayet eden Tolga Karel sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Eski oyuncu yeni iş insanı 'Türkiye'ye dönecek misin?' soruna da cevap verdi.
Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.
Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da Şirket kurdu.