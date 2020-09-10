ABD'de gökyüzü bu hale geldi! Kıyamet filmlerini aratmıyor
ABD'de California'nın San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge boyandı. Gökyüzünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki eyaletler orman yangınlarıyla mücadele halinde. Oregon'da eyaletin farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabaları büyük ölçüde yok oldu.
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Kuzeye doğru ilerleyen yangın toplamda 10 binden fazla kişinin yaşadığı Phoenix ve Talent'a ağır hasar verdi. Yüzlerce ev küle döndü.
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Eyalet genelinde çok sayıda kasabada evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Tahliye emri yüz binlerce kişiyi kapsıyor.
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Yetkililer rekor sayıda ölüm yaşanmasından endişeli. Benzeri görülmemiş sıcaklık ve hızı saatte onlarca kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor.
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