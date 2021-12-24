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ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı

ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde buz tutan yolda meydana gelen zincirleme kazaya 40 araç karıştı. Yol, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 

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ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı

Eyalet Devriyesi tarafından yapılan açıklama göre sabaha karşı Menomonie ile Black River Falls arasındaki karayolunun buz tutmasıyla kontrolden çıkan tır, 2 araca çarptı.

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ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından yangın çıkarken, buz pistine dönen yolda arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı.

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ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı

Wisconsin Eyalet Devriyesi, I-94 yolunda meydana gelen ve 40 aracın karıştığı kazanın ardından karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu. 

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