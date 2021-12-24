ABD'de feci zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi: Yol trafiğe kapatıldı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde buz tutan yolda meydana gelen zincirleme kazaya 40 araç karıştı. Yol, çift yönlü trafiğe kapatıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
113
Eyalet Devriyesi tarafından yapılan açıklama göre sabaha karşı Menomonie ile Black River Falls arasındaki karayolunun buz tutmasıyla kontrolden çıkan tır, 2 araca çarptı.
213
Kazanın ardından yangın çıkarken, buz pistine dönen yolda arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı.
313
Wisconsin Eyalet Devriyesi, I-94 yolunda meydana gelen ve 40 aracın karıştığı kazanın ardından karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.
413