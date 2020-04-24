ABD'de Covid-19'dan bir günde 3 bin 178 kişi öldü bakımevlerinde 10 bin yaşlı...
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü ABD'den korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Son 24 saatte 3 bin 178 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 49 bin 963 oldu. Yaşı bakımevlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bini geçti.
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi. İran'da son 24 saatte 93 kişi daha ölürken, can kaybı 5 bin 574’e yükseldi. İspanya'da ise bir günde 440 kişi öldü ve sayı 21 bin 157'ye ulaştığı bildirildi. Öte yandan ABD'de ölenlerden 10 bininin yaşlı bakım evlerinde yetersiz önlemler nedeniyle öldüğü açıklandı.
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. 886 bin 709 vakanın bulunduğu ABD’de yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti. İşte dünyadan koronavirüsle ilgili son haberler...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaklaşık 47 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de bakımevlerinde kalan yaşlıların, ölüm oranlarının beşte birinden fazlasını oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Associated Press'in (AP) yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı, yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York'ta yaşandı.
Ölümlerin nedeni test yetersizliği
Ne federal hükümet ne de yerel yönetimler, yaşlı bakımevlerinde testi zorunlu hale getirirken birçok uzman, ölüm oranlarının bu kadar fazla olmasını test yetersizliğine bağlıyor. ABD'deki bakımevleri üzerine çalışan Chris Laxton, "ABD'deki yaşlı bakımevlerinin üçte birinin hala test kitlerine kolay ulaşımı yok ve bu kuruluşlar, kaynaklara ulaşmak için uzun süre mücadele etmek zorunda." dedi.