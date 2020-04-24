ABD'de Covid-19'dan bir günde 3 bin 178 kişi öldü bakımevlerinde 10 bin yaşlı...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi. İran'da son 24 saatte 93 kişi daha ölürken, can kaybı 5 bin 574’e yükseldi. İspanya'da ise bir günde 440 kişi öldü ve sayı 21 bin 157'ye ulaştığı bildirildi. Öte yandan ABD'de ölenlerden 10 bininin yaşlı bakım evlerinde yetersiz önlemler nedeniyle öldüğü açıklandı.