ABD'de canavar lakaplı kadını gören şaşıp kalıyor 200 kilo kaldırabiliyor!
Oksana Piari adlı ABD'de yaşayan Rusya uyruklu kadın, 20 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor. 200 kg kaldırabilen Piari, gelişmiş vücut kaslarını nedeniyle "canavar" olarak adlandırıyor.
ABD'nin Filorida eyaletinde yaşayan Rusya uyruklu Oksana Piari, 20 yıldır yaptığı vücut geliştirme sporuyla görenleri korkutuyor. 200 kg kaldırabilen Piari'nin gelişmiş vücut kaslarını gören "canavar" olarak adlandırıyor. Üniversite yıllarından beri sporla uğraşan 38 yaşındaki Piari, " Vücudumu gören korkuyor. Ancak sık sık da iltifat alıyorum. Erkekler beni böylesi bir vücuda sahip olduğum için kıskanıyor" diyor.
20 yıldır hiç ara vermeyen Piari'nin gelişmiş vücut kaslarını gören "canavar" olarak adlandırıyor.
Oksana, eşi Artem (34) ile üniversitenin spor salonunda tanıştığını aşkları ile birlikte vücut kaslarının da büyüdüğünü ifade etti.
Eşinden ilham aldığını kaydeden Piari, " Fiziksel mükemmelliğe ulaşmak için birbirimizi motive ediyoruz" dedi.