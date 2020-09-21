ABD'de canavar lakaplı kadını gören şaşıp kalıyor 200 kilo kaldırabiliyor!

ABD'nin Filorida eyaletinde yaşayan Rusya uyruklu Oksana Piari, 20 yıldır yaptığı vücut geliştirme sporuyla görenleri korkutuyor. 200 kg kaldırabilen Piari'nin gelişmiş vücut kaslarını gören "canavar" olarak adlandırıyor. Üniversite yıllarından beri sporla uğraşan 38 yaşındaki Piari, " Vücudumu gören korkuyor. Ancak sık sık da iltifat alıyorum. Erkekler beni böylesi bir vücuda sahip olduğum için kıskanıyor" diyor.