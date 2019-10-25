ABD’de büyük skandal! Çöp evden çıkanlar polisleri şoke etti

Öte yandan, 8,9 ve 10 yaşındaki 3 çocuğun Florida Çocuk ve Aile Birimi tarafından söz konusu evden alınıp, sorumlu bir aile bireyine verildiği ve evdeki hayvanların da hayvan koruma merkezi tarafından barınağa gönderildiği açıklandı.