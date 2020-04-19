ABD'de bir adama 8.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı! Tabii ki yanlışlıkla

Calvin, ATM'den 200 dolar çekip, makbuzu kontrol ettiğinde hesabında inanılmaz bir rakam olduğunu gördü. Yanlışlık olduğunu düşünen Calvin, para çekmeye devam etti ve her seferinde ATM ödeme yaptı. Hesabında tam 8 milyon 200 bin dolar görünüyordu.