ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

New York ve New Jersey'de yaşayan binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için stadyumda buluştu.

ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı - Sayfa 1

Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu. New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.

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ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı - Sayfa 2

Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namaz sonrası çocuklara balon dağıtıldı.

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ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı - Sayfa 3

Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.

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ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı - Sayfa 4

Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.

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