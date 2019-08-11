ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı
Anadolu Ajansı
New York ve New Jersey'de yaşayan binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için stadyumda buluştu.
Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu. New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.
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Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namaz sonrası çocuklara balon dağıtıldı.
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Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.
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Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.
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