ABD’de Bill Gates tarafından fonlanan bir şirket koronavirüse karşı aşı çalışmalarına başladı
ABD’de Bill Gates tarafından fonlanan Inovio Pharmaceuticals adlı ilaç şirketi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarında insan deneylerine başlamak için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay aldı. Şirket, yaza kadar aşının insanlar üzerinde testlerin tamamlanacağını ve yıl sonuna kadar bir milyon doz aşı dağıtabileceğini açıkladı.
İkinci bir ABD şirketi, dünya genelinde 1 milyon 350 bini aşkın kişiyi enfekte eden ve 75 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları için harekete geçti.
Kanser ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik sentetik DNA içeren ilaçlar üreten Inovio Pharmaceuticals pazartesi günü yaptığı açıklamada, Philadelphia, Kansas City, Missouri'de bulunan 40 sağlıklı gönüllüde aşı testlerine başlamak için Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) izin aldığını ve gönüllere ilk deneysel aşı dozunu vereceklerini açıkladı.
Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada, yeni tip koronavirüse karşı bir DNA aşısı yapılacak. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte edilecek.
Testler, Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulu ve Kansas City'deki Farmasötik Araştırma Merkezinde yapılacak. Her gönüllü dört hafta arayla iki doz deneysel aşı alacak.