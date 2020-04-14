ABD’de bilanço ağırlaşıyor! Morgda yer kalmadı cesetlerin konulduğu yer şaşırttı
ABD'nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin 649 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıda vaka ve ölü sayısında merkez üssü haline gelen ABD'den gelen görüntüler, bilançonun ağırlaştığını gözler önüne seriyor.
Ceset görüntüleri paylaşıldı: ABD'nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.
Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu: Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD'de kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldüğünü açıkladı.
İran'da ölü sayısı 4 bin 585’e yükseldi: İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 585’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 73 bin 303’e çıktığını açıkladı.