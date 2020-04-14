ABD’de bilanço ağırlaşıyor! Morgda yer kalmadı cesetlerin konulduğu yer şaşırttı

Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu: Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD'de kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldüğünü açıkladı.