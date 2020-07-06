ABD'de beyin yiyen amip alarmı
ABD'de bir kişi 'Naegleria Fowleri' adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı. Burundan girerek beyine yerleşen amip, bir haftada ölüme yol açıyor.
ABD'nin Florida eyaletinde 'beyin yiyen amip' alarmı verildi.
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Yetkililer, Hillsborough bölgesinde bir kişinin 'Naegleria Fowleri' adlı tek hücreli organizmaya maruz kaldığını açıkladı.
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Floridalı yetkililer bölge halkına, "Burnunuza su almayın" uyarısında bulundu.
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Hastanın durumu ve canlıya nasıl maruz kaldığı ise açıklanmadı.
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