ABD'de 62 milyon dolarlık vurgun yaptı! Rafet El Roman'ı ifşalayıp, CNN Türk'te ABD seçimini yorumladı
Rafet El Roman'ın sosyal medyadan kendisine attığı mesajları ifşalayarak ünlenen fenomen Akasya Akkaya, ABD'de vurguncu çıktı. ABD'de ünlü mağazalardan çaldıkları ürünleri, e-bay'dan satarak 62.5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. Lüks eşyaları değerinin altında satmakla görevli olan Akasya Yaşaroğlu'nun başı dertte.
ABD'de Bloomingdale's, Macy's, Duane Reade ve Sephora gibi büyük mağazalardan ürün çalıp bunları e-bay'dan satışa çıkaran çete çökertildi. 41 üyeli çetenin 3.8 milyon dolarlık (yaklaşık 62 milyon 508 bin TL) vurgun yaptığı ortaya çıktı. Çalıntı perakende eşyanın yanı sıra, 550'den fazla hediye nakit kartına ve çetenin elebaşı Rubinov'un 300 bin dolardan fazla nakit parasına el konuldu. Gözaltına alınan 41 sanık, 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
CNN Türk'te ABD başkanlık seçimini yorumladı
Çetede, Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun (26) yer aldığı ortaya çıktı. Aslen iç mimarlık öğrencisi Yaşaroğlu, CNN Türk'te 'New York'taki Türk öğrenci' sıfatıyla 2020 ABD başkanlık seçimlerini yorumlamasıyla Türkiye'de gündem olmuştu. Yaşaroğlu ayrıca 2020'de şarkıcı Rafet El Roman'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle de adından söz ettirmişti.
Çalınan ürünleri satmakla görevliymiş!
Ürünleri değerinin altında satmakla görevli olan Yaşaroğlu'nun, geliri düşük ailelere sadece telem gıda almaları için verilen EBT kartlarıyla yüklü miktarda lüks ürün alım satımı yaptığı ortaya çıktı.
Belediye Başkanı Eric Adams, "New York'un suçu tolere etmediğini gösterdik. Bu şebeke ekonomimizi etkiledi" dedi. Başsavcı Letitia James ise, "Suçla mücadele edeceğiz" dedi.