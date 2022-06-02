ABD'de 62 milyon dolarlık vurgun yaptı! Rafet El Roman'ı ifşalayıp, CNN Türk'te ABD seçimini yorumladı

ABD'de Bloomingdale's, Macy's, Duane Reade ve Sephora gibi büyük mağazalardan ürün çalıp bunları e-bay'dan satışa çıkaran çete çökertildi. 41 üyeli çetenin 3.8 milyon dolarlık (yaklaşık 62 milyon 508 bin TL) vurgun yaptığı ortaya çıktı. Çalıntı perakende eşyanın yanı sıra, 550'den fazla hediye nakit kartına ve çetenin elebaşı Rubinov'un 300 bin dolardan fazla nakit parasına el konuldu. Gözaltına alınan 41 sanık, 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.