ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri

ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri

ABD’de tam 5 çocuğunu birden öldüren Timothy Jones Jr. isimli zanlının mahkemesinde öfke ve gözyaşı vardı.

ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri - Sayfa 1

ABD'de geçtiğimiz ay Timothy Jones Jr. 5 çocuğunu birden öldürdü, cesetleri poşete koyup aracına yükledi ve bir hafta boyunca eyalet eyalet gezerek tam 1150 km yol gitti.

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ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri - Sayfa 2

Kan donduran olayın duruşması dün gerçekleşti.

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ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri - Sayfa 3

5 çocuğunu korkunç bir şekilde kaybeden anne Amber Kyzer, eski eşi Timothy Jones Jr'ın davasında tanık olarak dinlendi.

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ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri - Sayfa 4

Duruşma sırasında anne Amber Kyzer, boşanma süresince kendisine büyük destek veren en büyük çocuğunun yazdığı bir mektubu da okudu.

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