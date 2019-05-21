ABD'de 5 çocuğunun katilini gören annenin yürek burkan halleri
ABD’de tam 5 çocuğunu birden öldüren Timothy Jones Jr. isimli zanlının mahkemesinde öfke ve gözyaşı vardı.
ABD'de geçtiğimiz ay Timothy Jones Jr. 5 çocuğunu birden öldürdü, cesetleri poşete koyup aracına yükledi ve bir hafta boyunca eyalet eyalet gezerek tam 1150 km yol gitti.
18
Kan donduran olayın duruşması dün gerçekleşti.
28
5 çocuğunu korkunç bir şekilde kaybeden anne Amber Kyzer, eski eşi Timothy Jones Jr'ın davasında tanık olarak dinlendi.
38
Duruşma sırasında anne Amber Kyzer, boşanma süresince kendisine büyük destek veren en büyük çocuğunun yazdığı bir mektubu da okudu.
48